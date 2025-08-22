Lisätietoja BOP-rahakkeesta

BOP-rahakkeen hintatiedot

BOP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOP-rahakkeen tokenomiikka

BOP-rahakkeen hintaennuste

Bop Cat-logo

Bop Cat – hinta (BOP)

Ei listattu

1BOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027748
$0.00027748$0.00027748
-6.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Bop Cat (BOP) -hintakaavio
Bop Cat (BOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04155681
$ 0.04155681$ 0.04155681

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-6.38%

-11.34%

-11.34%

Bop Cat (BOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04155681, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOP on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -6.38% 24 tunnin aikana ja -11.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bop Cat (BOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 277.51K
$ 277.51K$ 277.51K

--
----

$ 277.51K
$ 277.51K$ 277.51K

998.77M
998.77M 998.77M

998,768,401.0
998,768,401.0 998,768,401.0

Bop Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 277.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.77M ja sen kokonaistarjonta on 998768401.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 277.51K.

Bop Cat (BOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bop Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bop Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bop Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bop Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.38%
30 päivää$ 0-25.89%
60 päivää$ 0-30.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bop Cat (BOP)

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Bop Cat (BOP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bop Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bop Cat (BOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bop Cat (BOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bop Cat-rahakkeelle.

Tarkista Bop Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOP paikallisiin valuuttoihin

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikka

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bop Cat (BOP)”

Paljonko Bop Cat (BOP) on arvoltaan tänään?
BOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOP-USD-parin nykyinen hinta?
BOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bop Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOP markkina-arvo on $ 277.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.77M USD.
Mikä oli BOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOP saavutti ATH-hinnaksi 0.04155681 USD.
Mikä oli BOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOP-rahakkeen treidausvolyymi?
BOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOP tänä vuonna korkeammalle?
BOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bop Cat (BOP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.