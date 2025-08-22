Lisätietoja BUSS-rahakkeesta

BOOKUSD Share – hinta (BUSS)

Ei listattu

1BUSS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00847446
$0.00847446
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen BOOKUSD Share (BUSS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:18:47 (UTC+8)

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00812443
$ 0.00812443
24 h:n matalin
$ 0.0085463
$ 0.0085463
24 h:n korkein

$ 0.00812443
$ 0.00812443

$ 0.0085463
$ 0.0085463

$ 0.126812
$ 0.126812

$ 0.00480703
$ 0.00480703

-0.20%

-0.83%

+10.17%

+10.17%

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00847446. Viimeisen 24 tunnin aikana BUSS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00812443 ja korkeimmillaan $ 0.0085463 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUSS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.126812, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00480703.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUSS on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.83% 24 tunnin aikana ja +10.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.82K
$ 30.82K

--
--

$ 296.61K
$ 296.61K

3.64M
3.64M

35,000,000.0
35,000,000.0

BOOKUSD Share-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUSS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.64M ja sen kokonaistarjonta on 35000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 296.61K.

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BOOKUSD Share – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BOOKUSD Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.0034615703.
Viimeisten 60 päivän aikana BOOKUSD Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.0062334653.
Viimeisten 90 päivän aikana BOOKUSD Share – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.83%
30 päivää$ -0.0034615703-40.84%
60 päivää$ -0.0062334653-73.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on BOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

BOOKUSD Share (BUSS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BOOKUSD Share-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOKUSD Share (BUSS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOKUSD Share (BUSS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOKUSD Share-rahakkeelle.

Tarkista BOOKUSD Share-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUSS paikallisiin valuuttoihin

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen tokenomiikka

BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUSS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOOKUSD Share (BUSS)”

Paljonko BOOKUSD Share (BUSS) on arvoltaan tänään?
BUSS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00847446 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUSS-USD-parin nykyinen hinta?
BUSS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00847446. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOKUSD Share-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUSS markkina-arvo on $ 30.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUSS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUSS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.64M USD.
Mikä oli BUSS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUSS saavutti ATH-hinnaksi 0.126812 USD.
Mikä oli BUSS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUSS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00480703 USD.
Mikä on BUSS-rahakkeen treidausvolyymi?
BUSS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUSS tänä vuonna korkeammalle?
BUSS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUSS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BOOKUSD Share (BUSS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

