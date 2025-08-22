Lisätietoja BOOK OF RUGS-rahakkeesta

BOOK OF RUGS-rahakkeen hintatiedot

BOOK OF RUGS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOOK OF RUGS-rahakkeen tokenomiikka

BOOK OF RUGS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BOOK OF RUGS-logo

BOOK OF RUGS – hinta (BOOK OF RUGS)

Ei listattu

1BOOK OF RUGS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019548
$0.00019548$0.00019548
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:32:24 (UTC+8)

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-0.16%

-11.15%

-11.15%

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOOK OF RUGS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOOK OF RUGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOOK OF RUGS on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -11.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 164.95K
$ 164.95K$ 164.95K

--
----

$ 189.84K
$ 189.84K$ 189.84K

842.91M
842.91M 842.91M

970,087,063.0760633
970,087,063.0760633 970,087,063.0760633

BOOK OF RUGS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 164.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOOK OF RUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.91M ja sen kokonaistarjonta on 970087063.0760633. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 189.84K.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BOOK OF RUGS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BOOK OF RUGS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BOOK OF RUGS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BOOK OF RUGS – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.16%
30 päivää$ 0-22.62%
60 päivää$ 0-4.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BOOK OF RUGS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF RUGS-rahakkeelle.

Tarkista BOOK OF RUGS-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOOK OF RUGS paikallisiin valuuttoihin

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen tokenomiikka

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOOK OF RUGS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)”

Paljonko BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) on arvoltaan tänään?
BOOK OF RUGS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOOK OF RUGS-USD-parin nykyinen hinta?
BOOK OF RUGS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOK OF RUGS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOOK OF RUGS markkina-arvo on $ 164.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOOK OF RUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOOK OF RUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.91M USD.
Mikä oli BOOK OF RUGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOOK OF RUGS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BOOK OF RUGS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOOK OF RUGS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOOK OF RUGS-rahakkeen treidausvolyymi?
BOOK OF RUGS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOOK OF RUGS tänä vuonna korkeammalle?
BOOK OF RUGS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOOK OF RUGS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:32:24 (UTC+8)

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.