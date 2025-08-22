Lisätietoja BOMI-rahakkeesta

Book of Miggles-logo

Book of Miggles – hinta (BOMI)

Ei listattu

1BOMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.18
$1.18
+0.20%
Reaaliaikainen Book of Miggles (BOMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:13:11 (UTC+8)

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.14
$ 1.14
24 h:n matalin
$ 1.18
$ 1.18
24 h:n korkein

$ 1.14
$ 1.14

$ 1.18
$ 1.18

$ 1.69
$ 1.69

$ 0.503984
$ 0.503984

+0.05%

+0.25%

-27.15%

-27.15%

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.18. Viimeisen 24 tunnin aikana BOMI on vaihdellut alimmillaan $ 1.14 ja korkeimmillaan $ 1.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.503984.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOMI on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.25% 24 tunnin aikana ja -27.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 1.18M
$ 1.18M

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Book of Miggles-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.18M.

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Book of Miggles – USD -hinta muuttui $ +0.00293352.
Viimeisten 30 päivän aikana Book of Miggles – USD -hinnan muutos oli $ +0.0753065380.
Viimeisten 60 päivän aikana Book of Miggles – USD -hinnan muutos oli $ +1.4739945220.
Viimeisten 90 päivän aikana Book of Miggles – USD -hinnan muutos oli $ +0.2119814120212635.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00293352+0.25%
30 päivää$ +0.0753065380+6.38%
60 päivää$ +1.4739945220+124.91%
90 päivää$ +0.2119814120212635+21.90%

Mikä on Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Book of Miggles (BOMI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Book of Miggles-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Book of Miggles (BOMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Book of Miggles (BOMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Book of Miggles-rahakkeelle.

Tarkista Book of Miggles-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOMI paikallisiin valuuttoihin

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen tokenomiikka

Book of Miggles (BOMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Book of Miggles (BOMI)”

Paljonko Book of Miggles (BOMI) on arvoltaan tänään?
BOMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.18 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOMI-USD-parin nykyinen hinta?
BOMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.18. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Book of Miggles-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOMI markkina-arvo on $ 1.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli BOMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOMI saavutti ATH-hinnaksi 1.69 USD.
Mikä oli BOMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.503984 USD.
Mikä on BOMI-rahakkeen treidausvolyymi?
BOMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOMI tänä vuonna korkeammalle?
BOMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

