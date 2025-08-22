Lisätietoja DYOR-rahakkeesta

Book of DYOR – hinta (DYOR)

1DYOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00011449
$0,00011449$0,00011449
0,00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Book of DYOR (DYOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:32:16 (UTC+8)

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00557218
$ 0,00557218$ 0,00557218

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11,84%

-11,84%

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DYOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DYOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,00557218, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DYOR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -11,84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 114,14K
$ 114,14K$ 114,14K

--
----

$ 114,14K
$ 114,14K$ 114,14K

996,99M
996,99M 996,99M

996 987 121,0
996 987 121,0 996 987 121,0

Book of DYOR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 114,14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DYOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996,99M ja sen kokonaistarjonta on 996987121.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 114,14K.

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Book of DYOR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Book of DYOR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Book of DYOR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Book of DYOR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-22,26%
60 päivää$ 0-44,00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Book of DYOR (DYOR)

Book of DYOR is a Meme community project delivering an Omnichain Memecoin Launchpad with staking and yield.  

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Virallinen verkkosivusto

Book of DYOR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Book of DYOR (DYOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Book of DYOR (DYOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Book of DYOR-rahakkeelle.

Tarkista Book of DYOR-rahakkeen hintaennuste nyt!

DYOR paikallisiin valuuttoihin

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen tokenomiikka

Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DYOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Book of DYOR (DYOR)”

Paljonko Book of DYOR (DYOR) on arvoltaan tänään?
DYOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DYOR-USD-parin nykyinen hinta?
DYOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Book of DYOR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DYOR markkina-arvo on $ 114,14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DYOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DYOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996,99M USD.
Mikä oli DYOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DYOR saavutti ATH-hinnaksi 0,00557218 USD.
Mikä oli DYOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DYOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DYOR-rahakkeen treidausvolyymi?
DYOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DYOR tänä vuonna korkeammalle?
DYOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DYOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Book of DYOR (DYOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

