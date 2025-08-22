Lisätietoja BOBE-rahakkeesta

BOOK OF BILLIONAIRES

BOOK OF BILLIONAIRES – hinta (BOBE)

1BOBE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019999
$0.00019999$0.00019999
-11.70%1D
Reaaliaikainen BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -hintakaavio
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.265856
$ 0.265856$ 0.265856

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

-11.78%

-22.24%

-22.24%

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.265856, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBE on muuttunut -1.04% viimeisen tunnin aikana, -11.78% 24 tunnin aikana ja -22.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.03K
$ 20.03K$ 20.03K

--
----

$ 20.03K
$ 20.03K$ 20.03K

99.99M
99.99M 99.99M

99,994,778.0
99,994,778.0 99,994,778.0

BOOK OF BILLIONAIRES-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.99M ja sen kokonaistarjonta on 99994778.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.03K.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BOOK OF BILLIONAIRES – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BOOK OF BILLIONAIRES – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BOOK OF BILLIONAIRES – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BOOK OF BILLIONAIRES – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.78%
30 päivää$ 0-36.16%
60 päivää$ 0-46.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BOOK OF BILLIONAIRES-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF BILLIONAIRES-rahakkeelle.

Tarkista BOOK OF BILLIONAIRES-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOBE paikallisiin valuuttoihin

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen tokenomiikka

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)"

Paljonko BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) on arvoltaan tänään?
BOBE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOBE-USD-parin nykyinen hinta?
BOBE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOK OF BILLIONAIRES-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOBE markkina-arvo on $ 20.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.99M USD.
Mikä oli BOBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOBE saavutti ATH-hinnaksi 0.265856 USD.
Mikä oli BOBE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOBE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOBE-rahakkeen treidausvolyymi?
BOBE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOBE tänä vuonna korkeammalle?
BOBE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOBE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
