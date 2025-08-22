Lisätietoja BONZO-rahakkeesta

BONZO-rahakkeen hintatiedot

BONZO-rahakkeen valkoinen paperi

BONZO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BONZO-rahakkeen tokenomiikka

BONZO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bonzo Finance-logo

Bonzo Finance – hinta (BONZO)

Ei listattu

1BONZO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.069225
$0.069225$0.069225
-5.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bonzo Finance (BONZO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:41:14 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062
24 h:n matalin
$ 0.073371
$ 0.073371$ 0.073371
24 h:n korkein

$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062

$ 0.073371
$ 0.073371$ 0.073371

$ 0.171982
$ 0.171982$ 0.171982

$ 0.02007828
$ 0.02007828$ 0.02007828

+0.10%

-5.57%

-13.96%

-13.96%

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.069232. Viimeisen 24 tunnin aikana BONZO on vaihdellut alimmillaan $ 0.068062 ja korkeimmillaan $ 0.073371 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.171982, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02007828.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONZO on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -5.57% 24 tunnin aikana ja -13.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M

--
----

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

111.17M
111.17M 111.17M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Bonzo Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BONZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 111.17M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.73M.

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bonzo Finance – USD -hinta muuttui $ -0.00408815847030373.
Viimeisten 30 päivän aikana Bonzo Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0151728781.
Viimeisten 60 päivän aikana Bonzo Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.1128307758.
Viimeisten 90 päivän aikana Bonzo Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.031465830172253245.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00408815847030373-5.57%
30 päivää$ -0.0151728781-21.91%
60 päivää$ +0.1128307758+162.97%
90 päivää$ +0.031465830172253245+83.32%

Mikä on Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bonzo Finance (BONZO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Bonzo Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bonzo Finance (BONZO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bonzo Finance (BONZO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bonzo Finance-rahakkeelle.

Tarkista Bonzo Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONZO paikallisiin valuuttoihin

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen tokenomiikka

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONZO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bonzo Finance (BONZO)”

Paljonko Bonzo Finance (BONZO) on arvoltaan tänään?
BONZO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.069232 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONZO-USD-parin nykyinen hinta?
BONZO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.069232. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bonzo Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONZO markkina-arvo on $ 7.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 111.17M USD.
Mikä oli BONZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONZO saavutti ATH-hinnaksi 0.171982 USD.
Mikä oli BONZO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONZO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02007828 USD.
Mikä on BONZO-rahakkeen treidausvolyymi?
BONZO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BONZO tänä vuonna korkeammalle?
BONZO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONZO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:41:14 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.