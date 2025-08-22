Lisätietoja BONG-rahakkeesta

Bonk wif glass-logo

Bonk wif glass – hinta (BONG)

Ei listattu

1BONG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bonk wif glass (BONG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:59:32 (UTC+8)

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.21%

+0.21%

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BONG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

1,000.00B
1,000.00B 1,000.00B

999,997,556,895.0
999,997,556,895.0 999,997,556,895.0

Bonk wif glass-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,000.00B ja sen kokonaistarjonta on 999997556895.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.65K.

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bonk wif glass – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bonk wif glass – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bonk wif glass – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bonk wif glass – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+17.17%
60 päivää$ 0+31.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bonk wif glass (BONG)

The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bonk wif glass (BONG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bonk wif glass-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bonk wif glass (BONG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bonk wif glass (BONG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bonk wif glass-rahakkeelle.

Tarkista Bonk wif glass-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONG paikallisiin valuuttoihin

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen tokenomiikka

Bonk wif glass (BONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bonk wif glass (BONG)”

Paljonko Bonk wif glass (BONG) on arvoltaan tänään?
BONG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONG-USD-parin nykyinen hinta?
BONG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bonk wif glass-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONG markkina-arvo on $ 10.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,000.00B USD.
Mikä oli BONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BONG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BONG-rahakkeen treidausvolyymi?
BONG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BONG tänä vuonna korkeammalle?
BONG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.