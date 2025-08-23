Lisätietoja BONKSOL-rahakkeesta

BONKSOL-rahakkeen hintatiedot

BONKSOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BONKSOL-rahakkeen tokenomiikka

BONKSOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bonk Staked SOL-logo

Bonk Staked SOL – hinta (BONKSOL)

Ei listattu

1BONKSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$220.14
$220.14$220.14
+8.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bonk Staked SOL (BONKSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:12:34 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 200.52
$ 200.52$ 200.52
24 h:n matalin
$ 221.79
$ 221.79$ 221.79
24 h:n korkein

$ 200.52
$ 200.52$ 200.52

$ 221.79
$ 221.79$ 221.79

$ 312.7
$ 312.7$ 312.7

$ 106.8
$ 106.8$ 106.8

-0.80%

+8.09%

+5.65%

+5.65%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $220. Viimeisen 24 tunnin aikana BONKSOL on vaihdellut alimmillaan $ 200.52 ja korkeimmillaan $ 221.79 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONKSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 312.7, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 106.8.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONKSOL on muuttunut -0.80% viimeisen tunnin aikana, +8.09% 24 tunnin aikana ja +5.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.23M
$ 43.23M$ 43.23M

--
----

$ 43.23M
$ 43.23M$ 43.23M

196.36K
196.36K 196.36K

196,359.307030875
196,359.307030875 196,359.307030875

Bonk Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BONKSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.36K ja sen kokonaistarjonta on 196359.307030875. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.23M.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bonk Staked SOL – USD -hinta muuttui $ +16.46.
Viimeisten 30 päivän aikana Bonk Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +5.3499380000.
Viimeisten 60 päivän aikana Bonk Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +104.4469360000.
Viimeisten 90 päivän aikana Bonk Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +23.10052973652205.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +16.46+8.09%
30 päivää$ +5.3499380000+2.43%
60 päivää$ +104.4469360000+47.48%
90 päivää$ +23.10052973652205+11.73%

Mikä on Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bonk Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bonk Staked SOL (BONKSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bonk Staked SOL (BONKSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bonk Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Bonk Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONKSOL paikallisiin valuuttoihin

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONKSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bonk Staked SOL (BONKSOL)”

Paljonko Bonk Staked SOL (BONKSOL) on arvoltaan tänään?
BONKSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 220.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONKSOL-USD-parin nykyinen hinta?
BONKSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 220.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bonk Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONKSOL markkina-arvo on $ 43.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONKSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONKSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.36K USD.
Mikä oli BONKSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONKSOL saavutti ATH-hinnaksi 312.7 USD.
Mikä oli BONKSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONKSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 106.8 USD.
Mikä on BONKSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
BONKSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BONKSOL tänä vuonna korkeammalle?
BONKSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONKSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:12:34 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.