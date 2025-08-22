Lisätietoja BOLI-rahakkeesta

Bolivarcoin-logo

Bolivarcoin – hinta (BOLI)

Ei listattu

1BOLI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00077216
$0.00077216$0.00077216
-15.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bolivarcoin (BOLI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:18:06 (UTC+8)

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.313124
$ 0.313124$ 0.313124

$ 0
$ 0$ 0

--

-15.98%

-23.88%

-23.88%

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOLI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.313124, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOLI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -15.98% 24 tunnin aikana ja -23.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

--
----

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

20.40M
20.40M 20.40M

20,403,014.37379985
20,403,014.37379985 20,403,014.37379985

Bolivarcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.40M ja sen kokonaistarjonta on 20403014.37379985. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.75K.

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bolivarcoin – USD -hinta muuttui $ -0.000146862991942415.
Viimeisten 30 päivän aikana Bolivarcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bolivarcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bolivarcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000146862991942415-15.98%
30 päivää$ 0-25.96%
60 päivää$ 0-46.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

Bolivarcoin (BOLI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bolivarcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bolivarcoin (BOLI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bolivarcoin (BOLI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bolivarcoin-rahakkeelle.

Tarkista Bolivarcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOLI paikallisiin valuuttoihin

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen tokenomiikka

Bolivarcoin (BOLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOLI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bolivarcoin (BOLI)”

Paljonko Bolivarcoin (BOLI) on arvoltaan tänään?
BOLI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOLI-USD-parin nykyinen hinta?
BOLI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bolivarcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOLI markkina-arvo on $ 15.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.40M USD.
Mikä oli BOLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOLI saavutti ATH-hinnaksi 0.313124 USD.
Mikä oli BOLI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOLI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOLI-rahakkeen treidausvolyymi?
BOLI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOLI tänä vuonna korkeammalle?
BOLI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOLI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.