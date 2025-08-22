Bok Chick – hinta (BOK)
Bok Chick (BOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOK on muuttunut -0.61% viimeisen tunnin aikana, +7.87% 24 tunnin aikana ja +0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bok Chick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 220.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 220.76K.
Tämän päivän aikana Bok Chick – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+7.87%
|30 päivää
|$ 0
|+3.29%
|60 päivää
|$ 0
|-45.23%
|90 päivää
|$ 0
|--
BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Bok Chick (BOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.