Bok Chick-logo

Bok Chick – hinta (BOK)

Ei listattu

1BOK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022076
$0.00022076$0.00022076
+7.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bok Chick (BOK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:12:43 (UTC+8)

Bok Chick (BOK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

+7.87%

+0.31%

+0.31%

Bok Chick (BOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOK on muuttunut -0.61% viimeisen tunnin aikana, +7.87% 24 tunnin aikana ja +0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bok Chick (BOK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 220.76K
$ 220.76K$ 220.76K

--
----

$ 220.76K
$ 220.76K$ 220.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bok Chick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 220.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 220.76K.

Bok Chick (BOK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bok Chick – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bok Chick – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.87%
30 päivää$ 0+3.29%
60 päivää$ 0-45.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bok Chick (BOK)

BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bok Chick-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bok Chick (BOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bok Chick (BOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bok Chick-rahakkeelle.

Tarkista Bok Chick-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOK paikallisiin valuuttoihin

Bok Chick (BOK) -rahakkeen tokenomiikka

Bok Chick (BOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bok Chick (BOK)”

Paljonko Bok Chick (BOK) on arvoltaan tänään?
BOK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOK-USD-parin nykyinen hinta?
BOK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bok Chick-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOK markkina-arvo on $ 220.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BOK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOK-rahakkeen treidausvolyymi?
BOK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOK tänä vuonna korkeammalle?
BOK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.