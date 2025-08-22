BOGUS – hinta (BOGUS)
--
--
0.00%
0.00%
BOGUS (BOGUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOGUS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOGUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00803313, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOGUS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BOGUS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOGUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 828.48M ja sen kokonaistarjonta on 828480399.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.17K.
Tämän päivän aikana BOGUS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BOGUS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BOGUS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BOGUS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+10.24%
|60 päivää
|$ 0
|+25.52%
|90 päivää
|$ 0
|--
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
