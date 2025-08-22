Lisätietoja BOBAOPPA-rahakkeesta

Boba Oppa-logo

Boba Oppa – hinta (BOBAOPPA)

Ei listattu

1BOBAOPPA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00077163
$0.00077163$0.00077163
-3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Boba Oppa (BOBAOPPA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:28:26 (UTC+8)

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0007639
$ 0.0007639$ 0.0007639
24 h:n matalin
$ 0.00085439
$ 0.00085439$ 0.00085439
24 h:n korkein

$ 0.0007639
$ 0.0007639$ 0.0007639

$ 0.00085439
$ 0.00085439$ 0.00085439

$ 0.00328851
$ 0.00328851$ 0.00328851

$ 0.00025041
$ 0.00025041$ 0.00025041

-0.05%

-3.22%

-9.93%

-9.93%

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00077256. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBAOPPA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0007639 ja korkeimmillaan $ 0.00085439 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBAOPPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00328851, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00025041.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBAOPPA on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -3.22% 24 tunnin aikana ja -9.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

--
----

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

4.76B
4.76B 4.76B

4,761,354,808.345778
4,761,354,808.345778 4,761,354,808.345778

Boba Oppa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOBAOPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.76B ja sen kokonaistarjonta on 4761354808.345778. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.68M.

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Boba Oppa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Boba Oppa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000049931.
Viimeisten 60 päivän aikana Boba Oppa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005720902.
Viimeisten 90 päivän aikana Boba Oppa – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006196217261934165.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.22%
30 päivää$ +0.0000049931+0.65%
60 päivää$ +0.0005720902+74.05%
90 päivää$ -0.0006196217261934165-44.50%

Mikä on Boba Oppa (BOBAOPPA)

MachiBigBrother’s son

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Boba Oppa (BOBAOPPA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Boba Oppa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Boba Oppa (BOBAOPPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Boba Oppa (BOBAOPPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Boba Oppa-rahakkeelle.

Tarkista Boba Oppa-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOBAOPPA paikallisiin valuuttoihin

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen tokenomiikka

Boba Oppa (BOBAOPPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBAOPPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Boba Oppa (BOBAOPPA)”

Paljonko Boba Oppa (BOBAOPPA) on arvoltaan tänään?
BOBAOPPA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00077256 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOBAOPPA-USD-parin nykyinen hinta?
BOBAOPPA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00077256. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Boba Oppa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOBAOPPA markkina-arvo on $ 3.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOBAOPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOBAOPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.76B USD.
Mikä oli BOBAOPPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOBAOPPA saavutti ATH-hinnaksi 0.00328851 USD.
Mikä oli BOBAOPPA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOBAOPPA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00025041 USD.
Mikä on BOBAOPPA-rahakkeen treidausvolyymi?
BOBAOPPA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOBAOPPA tänä vuonna korkeammalle?
BOBAOPPA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOBAOPPA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:28:26 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.