BNSD Finance – hinta (BNSD)
-0.69%
-68.36%
-57.29%
-57.29%
BNSD Finance (BNSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BNSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.276547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BNSD on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -68.36% 24 tunnin aikana ja -57.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BNSD Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BNSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.09M ja sen kokonaistarjonta on 487360329.14872. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.72K.
Tämän päivän aikana BNSD Finance – USD -hinta muuttui $ -0.000242666195817304.
Viimeisten 30 päivän aikana BNSD Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BNSD Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BNSD Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000242666195817304
|-68.36%
|30 päivää
|$ 0
|-8.30%
|60 päivää
|$ 0
|-66.42%
|90 päivää
|$ 0
|--
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
