BNBULL (BNBULL) -rahakkeen tokenomiikka
BNBULL (BNBULL) -rahakkeen tiedot
Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win!
Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights!
Let's Make BNB Memes Great Again!
Mission: Bring the bull back to Binance!
Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future.
BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
BNBULL (BNBULL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu BNBULL (BNBULL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BNBULL (BNBULL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BNBULL (BNBULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BNBULL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNBULL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BNBULL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNBULL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.