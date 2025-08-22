BNB Card – hinta (BNBCARD)
-0,04%
+1,65%
+2,79%
+2,79%
BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,00324511. Viimeisen 24 tunnin aikana BNBCARD on vaihdellut alimmillaan $ 0,00306144 ja korkeimmillaan $ 0,00342449 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNBCARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,01981881, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BNBCARD on muuttunut -0,04% viimeisen tunnin aikana, +1,65% 24 tunnin aikana ja +2,79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BNB Card-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3,25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BNBCARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3,25M.
Tämän päivän aikana BNB Card – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0044420736.
Viimeisten 60 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0023136897.
Viimeisten 90 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0021870183987096572.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1,65%
|30 päivää
|$ +0,0044420736
|+136,89%
|60 päivää
|$ +0,0023136897
|+71,30%
|90 päivää
|$ +0,0021870183987096572
|+206,69%
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
