Lisätietoja BNBCARD-rahakkeesta

BNBCARD-rahakkeen hintatiedot

BNBCARD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BNBCARD-rahakkeen tokenomiikka

BNBCARD-rahakkeen hintaennuste

BNB Card-logo

BNB Card – hinta (BNBCARD)

Ei listattu

1BNBCARD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00324519
$0,00324519$0,00324519
+1,60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BNB Card (BNBCARD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:40:58 (UTC+8)

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,00306144
$ 0,00306144$ 0,00306144
24 h:n matalin
$ 0,00342449
$ 0,00342449$ 0,00342449
24 h:n korkein

$ 0,00306144
$ 0,00306144$ 0,00306144

$ 0,00342449
$ 0,00342449$ 0,00342449

$ 0,01981881
$ 0,01981881$ 0,01981881

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

+1,65%

+2,79%

+2,79%

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,00324511. Viimeisen 24 tunnin aikana BNBCARD on vaihdellut alimmillaan $ 0,00306144 ja korkeimmillaan $ 0,00342449 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNBCARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,01981881, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNBCARD on muuttunut -0,04% viimeisen tunnin aikana, +1,65% 24 tunnin aikana ja +2,79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3,25M
$ 3,25M$ 3,25M

--
----

$ 3,25M
$ 3,25M$ 3,25M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

BNB Card-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3,25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BNBCARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3,25M.

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BNB Card – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0044420736.
Viimeisten 60 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0023136897.
Viimeisten 90 päivän aikana BNB Card – USD -hinnan muutos oli $ +0,0021870183987096572.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1,65%
30 päivää$ +0,0044420736+136,89%
60 päivää$ +0,0023136897+71,30%
90 päivää$ +0,0021870183987096572+206,69%

Mikä on BNB Card (BNBCARD)

BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BNB Card (BNBCARD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BNB Card-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BNB Card (BNBCARD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BNB Card (BNBCARD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BNB Card-rahakkeelle.

Tarkista BNB Card-rahakkeen hintaennuste nyt!

BNBCARD paikallisiin valuuttoihin

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen tokenomiikka

BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNBCARD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BNB Card (BNBCARD)”

Paljonko BNB Card (BNBCARD) on arvoltaan tänään?
BNBCARD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,00324511 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNBCARD-USD-parin nykyinen hinta?
BNBCARD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,00324511. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BNB Card-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNBCARD markkina-arvo on $ 3,25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNBCARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNBCARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B USD.
Mikä oli BNBCARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNBCARD saavutti ATH-hinnaksi 0,01981881 USD.
Mikä oli BNBCARD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNBCARD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BNBCARD-rahakkeen treidausvolyymi?
BNBCARD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BNBCARD tänä vuonna korkeammalle?
BNBCARD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNBCARD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BNB Card (BNBCARD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

