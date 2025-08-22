Lisätietoja WHALE-rahakkeesta

WHALE-rahakkeen hintatiedot

WHALE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WHALE-rahakkeen tokenomiikka

WHALE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Blue Whale-logo

Blue Whale – hinta (WHALE)

Ei listattu

1WHALE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Blue Whale (WHALE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:17:12 (UTC+8)

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

-1.51%

-7.55%

-7.55%

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WHALE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHALE on muuttunut -1.44% viimeisen tunnin aikana, -1.51% 24 tunnin aikana ja -7.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.35K
$ 30.35K$ 30.35K

--
----

$ 30.35K
$ 30.35K$ 30.35K

24.00B
24.00B 24.00B

24,000,000,000.0
24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

Blue Whale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.00B ja sen kokonaistarjonta on 24000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.35K.

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Blue Whale – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blue Whale – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Blue Whale – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Blue Whale – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.51%
30 päivää$ 0-14.92%
60 päivää$ 0-16.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Blue Whale (WHALE)

Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Blue Whale (WHALE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Blue Whale-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blue Whale (WHALE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blue Whale (WHALE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blue Whale-rahakkeelle.

Tarkista Blue Whale-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHALE paikallisiin valuuttoihin

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen tokenomiikka

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHALE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blue Whale (WHALE)”

Paljonko Blue Whale (WHALE) on arvoltaan tänään?
WHALE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHALE-USD-parin nykyinen hinta?
WHALE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blue Whale-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHALE markkina-arvo on $ 30.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHALE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.00B USD.
Mikä oli WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHALE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli WHALE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHALE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WHALE-rahakkeen treidausvolyymi?
WHALE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHALE tänä vuonna korkeammalle?
WHALE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHALE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:17:12 (UTC+8)

Blue Whale (WHALE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.