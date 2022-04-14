Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen tokenomiikka
Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen tiedot
The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.
Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bloomsperg Terminal (SPERG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SPERG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPERG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SPERG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPERG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
