Lisätietoja BGCI-rahakkeesta

BGCI-rahakkeen hintatiedot

BGCI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BGCI-rahakkeen tokenomiikka

BGCI-rahakkeen hintaennuste

Bloomberg Galaxy Crypto Index-logo

Bloomberg Galaxy Crypto Index – hinta (BGCI)

Ei listattu

1BGCI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.5
$3.5$3.5
-0.90%1D
USD
Reaaliaikainen Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -hintakaavio
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.44
$ 3.44$ 3.44
24 h:n matalin
$ 3.53
$ 3.53$ 3.53
24 h:n korkein

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

$ 3.53
$ 3.53$ 3.53

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

-0.92%

-0.95%

-6.98%

-6.98%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.5. Viimeisen 24 tunnin aikana BGCI on vaihdellut alimmillaan $ 3.44 ja korkeimmillaan $ 3.53 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BGCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.7.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BGCI on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -6.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.89K
$ 83.89K$ 83.89K

--
----

$ 83.89K
$ 83.89K$ 83.89K

23.99K
23.99K 23.99K

23,986.0
23,986.0 23,986.0

Bloomberg Galaxy Crypto Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BGCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.99K ja sen kokonaistarjonta on 23986.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.89K.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bloomberg Galaxy Crypto Index – USD -hinta muuttui $ -0.033832174777764.
Viimeisten 30 päivän aikana Bloomberg Galaxy Crypto Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.0118650000.
Viimeisten 60 päivän aikana Bloomberg Galaxy Crypto Index – USD -hinnan muutos oli $ +1.4815780000.
Viimeisten 90 päivän aikana Bloomberg Galaxy Crypto Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.6819427366164468.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.033832174777764-0.95%
30 päivää$ +0.0118650000+0.34%
60 päivää$ +1.4815780000+42.33%
90 päivää$ +0.6819427366164468+24.20%

Mikä on Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bloomberg Galaxy Crypto Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bloomberg Galaxy Crypto Index-rahakkeelle.

Tarkista Bloomberg Galaxy Crypto Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

BGCI paikallisiin valuuttoihin

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen tokenomiikka

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BGCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)”

Paljonko Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) on arvoltaan tänään?
BGCI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.5 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BGCI-USD-parin nykyinen hinta?
BGCI -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.5. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bloomberg Galaxy Crypto Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BGCI markkina-arvo on $ 83.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BGCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BGCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.99K USD.
Mikä oli BGCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BGCI saavutti ATH-hinnaksi 3.94 USD.
Mikä oli BGCI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BGCI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.7 USD.
Mikä on BGCI-rahakkeen treidausvolyymi?
BGCI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BGCI tänä vuonna korkeammalle?
BGCI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BGCI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
