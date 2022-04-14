Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tokenomiikka

Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bloodline Chanting My Name (CHANT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tiedot

The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token.

The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bloodlinechanting.com/

Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 54.54K
$ 54.54K$ 54.54K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 54.54K
$ 54.54K$ 54.54K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00312964
$ 0.00312964$ 0.00312964
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bloodline Chanting My Name (CHANT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHANT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHANT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHANT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHANT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHANT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHANT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHANT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.