Blocky Ai Agent – hinta (BLOCKY)
Blocky Ai Agent (BLOCKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BLOCKY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLOCKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0033202, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLOCKY on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -3.75% 24 tunnin aikana ja -16.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blocky Ai Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 104.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLOCKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 945.50M ja sen kokonaistarjonta on 945498182.6169366. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 104.31K.
Tämän päivän aikana Blocky Ai Agent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blocky Ai Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Blocky Ai Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Blocky Ai Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.75%
|30 päivää
|$ 0
|-74.80%
|60 päivää
|$ 0
|-90.98%
|90 päivää
|$ 0
|--
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
Blocky Ai Agent (BLOCKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLOCKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
