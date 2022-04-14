Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tokenomiikka

Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Blockchain Monster Hunt (BCMC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tiedot

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming.

Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

Virallinen verkkosivusto:
https://bcmhunt.com/

Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 227.30K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 236.14M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 962.56K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4.22
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00096567
Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BCMC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCMC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BCMC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCMC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BCMC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BCMC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCMC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.