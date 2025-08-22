Blockchain Monster Hunt – hinta (BCMC)
Blockchain Monster Hunt (BCMC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BCMC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BCMC on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -5.38% 24 tunnin aikana ja +10.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blockchain Monster Hunt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 203.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BCMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 236.14M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 860.89K.
Tämän päivän aikana Blockchain Monster Hunt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blockchain Monster Hunt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Blockchain Monster Hunt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Blockchain Monster Hunt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.38%
|30 päivää
|$ 0
|+8.63%
|60 päivää
|$ 0
|+26.75%
|90 päivää
|$ 0
|--
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
