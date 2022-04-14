Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikka
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tiedot
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:
- Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
- Liquidity Providing
- Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
- Staking and NFT based governance
- Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BCUG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCUG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BCUG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCUG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BCUG-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BCUG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCUG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.