Blockchain Cuties Universe Governance-logo

Blockchain Cuties Universe Governance – hinta (BCUG)

Ei listattu

1BCUG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0157001
$0.0157001$0.0157001
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:58:26 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.51
$ 19.51$ 19.51

$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135

--

--

+5.39%

+5.39%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0157001. Viimeisen 24 tunnin aikana BCUG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00500135.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCUG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K

--
----

$ 60.75K
$ 60.75K$ 60.75K

691.06K
691.06K 691.06K

3,869,350.114736842
3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Blockchain Cuties Universe Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BCUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 691.06K ja sen kokonaistarjonta on 3869350.114736842. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.75K.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Blockchain Cuties Universe Governance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blockchain Cuties Universe Governance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078860597.
Viimeisten 60 päivän aikana Blockchain Cuties Universe Governance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0101082613.
Viimeisten 90 päivän aikana Blockchain Cuties Universe Governance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0078860597+50.23%
60 päivää$ +0.0101082613+64.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Blockchain Cuties Universe Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blockchain Cuties Universe Governance-rahakkeelle.

Tarkista Blockchain Cuties Universe Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

BCUG paikallisiin valuuttoihin

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikka

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCUG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)”

Paljonko Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) on arvoltaan tänään?
BCUG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0157001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCUG-USD-parin nykyinen hinta?
BCUG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0157001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blockchain Cuties Universe Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCUG markkina-arvo on $ 10.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 691.06K USD.
Mikä oli BCUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCUG saavutti ATH-hinnaksi 19.51 USD.
Mikä oli BCUG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCUG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00500135 USD.
Mikä on BCUG-rahakkeen treidausvolyymi?
BCUG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BCUG tänä vuonna korkeammalle?
BCUG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCUG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

