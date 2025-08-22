Lisätietoja BCAP-rahakkeesta

BCAP-rahakkeen hintatiedot

BCAP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BCAP-rahakkeen tokenomiikka

BCAP-rahakkeen hintaennuste

Blockchain Capital-logo

Blockchain Capital – hinta (BCAP)

Ei listattu

1BCAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$26.96
$26.96$26.96
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Blockchain Capital (BCAP) -hintakaavio
Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 26.96
$ 26.96$ 26.96
24 h:n matalin
$ 26.96
$ 26.96$ 26.96
24 h:n korkein

$ 26.96
$ 26.96$ 26.96

$ 26.96
$ 26.96$ 26.96

$ 28.41
$ 28.41$ 28.41

$ 17.76
$ 17.76$ 17.76

0.00%

0.00%

-1.28%

-1.28%

Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $26.96. Viimeisen 24 tunnin aikana BCAP on vaihdellut alimmillaan $ 26.96 ja korkeimmillaan $ 26.96 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.41, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 17.76.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCAP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 245.66M
$ 245.66M$ 245.66M

--
----

$ 245.66M
$ 245.66M$ 245.66M

9.11M
9.11M 9.11M

9,111,865.0
9,111,865.0 9,111,865.0

Blockchain Capital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 245.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BCAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.11M ja sen kokonaistarjonta on 9111865.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 245.66M.

Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Blockchain Capital – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blockchain Capital – USD -hinnan muutos oli $ +1.9402626720.
Viimeisten 60 päivän aikana Blockchain Capital – USD -hinnan muutos oli $ +7.2604142720.
Viimeisten 90 päivän aikana Blockchain Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ +1.9402626720+7.20%
60 päivää$ +7.2604142720+26.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Blockchain Capital (BCAP)

As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Blockchain Capital (BCAP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Blockchain Capital-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blockchain Capital (BCAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blockchain Capital (BCAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blockchain Capital-rahakkeelle.

Tarkista Blockchain Capital-rahakkeen hintaennuste nyt!

BCAP paikallisiin valuuttoihin

Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen tokenomiikka

Blockchain Capital (BCAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blockchain Capital (BCAP)”

Paljonko Blockchain Capital (BCAP) on arvoltaan tänään?
BCAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 26.96 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCAP-USD-parin nykyinen hinta?
BCAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 26.96. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blockchain Capital-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCAP markkina-arvo on $ 245.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.11M USD.
Mikä oli BCAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCAP saavutti ATH-hinnaksi 28.41 USD.
Mikä oli BCAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCAP-rahakkeen ATL-hinta oli 17.76 USD.
Mikä on BCAP-rahakkeen treidausvolyymi?
BCAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BCAP tänä vuonna korkeammalle?
BCAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
