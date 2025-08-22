blockbank – hinta (BBANK)
+0.70%
+10.74%
-19.27%
-19.27%
blockbank (BBANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BBANK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.647433, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BBANK on muuttunut +0.70% viimeisen tunnin aikana, +10.74% 24 tunnin aikana ja -19.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
blockbank-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 393.85M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.44K.
Tämän päivän aikana blockbank – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana blockbank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana blockbank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana blockbank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+10.74%
|30 päivää
|$ 0
|+76.03%
|60 päivää
|$ 0
|+89.74%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is blockbank ($BBANK)? Blockbank is the ultimate all-in-one financial management platform providing investors with seamless access to centralized finance, decentralized finance, and neo-banking. This "banking 3.0" platform gives users a crypto-friendly bank account, allowing them to easily manage and transact in both fiat and cryptocurrency, providing them with the freedom to move their money as they see fit. With a wide range of features, a user-friendly interface, and the convenience of having everything in one place, blockbank is the new standard for modern financial management. blockbank has been at the forefront of innovative financial management since 2018, regularly updating and improving its platform to meet the needs of its growing user base. The latest version of the platform is no exception, boasting new security measures in partnership with Fireblocks and expanded trading options across multiple networks such as Ethereum, Binance, Tron, Cardano and Avalanche. The user-friendly interface allows for easy access and management of a diverse range of assets, making blockbank the go-to choice for forward-thinking investors. blockbank is dedicated to providing its users with the latest and most innovative financial products and services. One way it achieves this is through continuous cultivation of partnerships with leading crypto projects. These partnerships allow blockbank to stay ahead of the curve in the digital currency industry and offer its users access to cutting-edge financial solutions. Beyond a user-friendly interface and secure platform for managing assets, blockbank's focus on building strong partnerships is a key element in its commitment to delivering the best possible experience for its users. In short, blockbank is sophisticated made simple. Its powerful ecosystem is carefully balanced with a simple interface making it easy for both experienced and novice investors to grow and manage their finances. blockbank is the ultimate tool for m
blockbank (BBANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.