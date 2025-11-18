BlockAI (BAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BlockAI (BAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 09:46:09 (UTC+8)
USD

BlockAI (BAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BlockAI (BAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 71.47K
$ 71.47K
Kokonaistarjonta:
$ 6.00M
$ 6.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 669.96K
$ 669.96K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 640.08K
$ 640.08K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.5
$ 1.5
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.061623
$ 0.061623
Nykyinen hinta:
$ 0.10668
$ 0.10668

BlockAI (BAI) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://blockai.dev
Valkoinen paperi:
https://docs.blockai.dev/bai/whitepaper

BlockAI (BAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BlockAI (BAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

