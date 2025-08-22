Blep Super Meme – hinta (BLEP)
-1.25%
-5.04%
-10.72%
-10.72%
Blep Super Meme (BLEP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BLEP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0039234, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLEP on muuttunut -1.25% viimeisen tunnin aikana, -5.04% 24 tunnin aikana ja -10.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blep Super Meme-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999999.999993. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.81K.
Tämän päivän aikana Blep Super Meme – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blep Super Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Blep Super Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Blep Super Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.04%
|30 päivää
|$ 0
|+3.23%
|60 päivää
|$ 0
|-37.38%
|90 päivää
|$ 0
|--
"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!
