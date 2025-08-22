Lisätietoja BLCK-rahakkeesta

BLCK Coin-logo

BLCK Coin – hinta (BLCK)

Ei listattu

1BLCK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034129
$0.00034129$0.00034129
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BLCK Coin (BLCK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:31:43 (UTC+8)

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-0.22%

-10.29%

-10.29%

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BLCK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BLCK on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -10.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 337.59K
$ 337.59K$ 337.59K

--
----

$ 337.59K
$ 337.59K$ 337.59K

989.15M
989.15M 989.15M

989,154,617.7216836
989,154,617.7216836 989,154,617.7216836

BLCK Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 337.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.15M ja sen kokonaistarjonta on 989154617.7216836. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 337.59K.

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BLCK Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BLCK Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BLCK Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BLCK Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.22%
30 päivää$ 0+6.38%
60 päivää$ 0+66.30%
90 päivää$ 0--

Mikä on BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

BLCK Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BLCK Coin (BLCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BLCK Coin (BLCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BLCK Coin-rahakkeelle.

Tarkista BLCK Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BLCK paikallisiin valuuttoihin

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen tokenomiikka

BLCK Coin (BLCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BLCK Coin (BLCK)”

Paljonko BLCK Coin (BLCK) on arvoltaan tänään?
BLCK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BLCK-USD-parin nykyinen hinta?
BLCK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BLCK Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BLCK markkina-arvo on $ 337.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BLCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BLCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.15M USD.
Mikä oli BLCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BLCK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BLCK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BLCK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BLCK-rahakkeen treidausvolyymi?
BLCK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BLCK tänä vuonna korkeammalle?
BLCK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BLCK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:31:43 (UTC+8)

