BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-logo

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund – hinta (BUIDL)

Ei listattu

1BUIDL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:27:56 (UTC+8)

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana BUIDL on vaihdellut alimmillaan $ 1.0 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUIDL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUIDL on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

--
----

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

2.39B
2.39B 2.39B

2,390,232,471.823854
2,390,232,471.823854 2,390,232,471.823854

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUIDL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.39B ja sen kokonaistarjonta on 2390232471.823854. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.39B.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ 0.00.00%

Mikä on BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -resurssi

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-rahakkeelle.

Tarkista BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUIDL paikallisiin valuuttoihin

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen tokenomiikka

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUIDL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)”

Paljonko BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) on arvoltaan tänään?
BUIDL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUIDL-USD-parin nykyinen hinta?
BUIDL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUIDL markkina-arvo on $ 2.39B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUIDL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUIDL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.39B USD.
Mikä oli BUIDL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUIDL saavutti ATH-hinnaksi 1.0 USD.
Mikä oli BUIDL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUIDL-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0 USD.
Mikä on BUIDL-rahakkeen treidausvolyymi?
BUIDL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUIDL tänä vuonna korkeammalle?
BUIDL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUIDL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:27:56 (UTC+8)

