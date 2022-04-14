BlackCoin (BLK) -rahakkeen tokenomiikka
BlackCoin (BLK) -rahakkeen tiedot
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.
BlackCoin features the following specifications:
- Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
- The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
- Recommended confirmations: 10, maturity: 500
- Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
- Defined block time target: 64 seconds
- Max reorganization depth: 500 blocks
- Inflation: about 0.95%.
- PoS block reward: 1.5 BLK + fees
- The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
- BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
BlackCoin (BLK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu BlackCoin (BLK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BlackCoin (BLK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BlackCoin (BLK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BLK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BLK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.