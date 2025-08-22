BlackCoin – hinta (BLK)
BlackCoin (BLK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.054286. Viimeisen 24 tunnin aikana BLK on vaihdellut alimmillaan $ 0.053888 ja korkeimmillaan $ 0.054445 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0019911.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLK on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.74% 24 tunnin aikana ja -8.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BlackCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.68M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.42M.
Tämän päivän aikana BlackCoin – USD -hinta muuttui $ +0.00039833.
Viimeisten 30 päivän aikana BlackCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046372404.
Viimeisten 60 päivän aikana BlackCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0077422638.
Viimeisten 90 päivän aikana BlackCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.00195400910963109.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00039833
|+0.74%
|30 päivää
|$ +0.0046372404
|+8.54%
|60 päivää
|$ +0.0077422638
|+14.26%
|90 päivää
|$ +0.00195400910963109
|+3.73%
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
