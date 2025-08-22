Lisätietoja FTW-rahakkeesta

Black Agnus (FTW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Black Agnus (FTW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FTW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00277254, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Black Agnus (FTW) -rahakkeen markkinatiedot

Black Agnus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 233.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 60.00T ja sen kokonaistarjonta on 59996526210823.82. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 233.84K.

Mikä on Black Agnus (FTW)

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Black Agnus (FTW) -resurssi

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Black Agnus (FTW)"

Paljonko Black Agnus (FTW) on arvoltaan tänään?
FTW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FTW-USD-parin nykyinen hinta?
FTW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Black Agnus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FTW markkina-arvo on $ 233.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 60.00T USD.
Mikä oli FTW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FTW saavutti ATH-hinnaksi 0.00277254 USD.
Mikä oli FTW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FTW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FTW-rahakkeen treidausvolyymi?
FTW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FTW tänä vuonna korkeammalle?
FTW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FTW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.