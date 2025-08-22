BL00P – hinta (BL00P)
--
--
-4.06%
-4.06%
BL00P (BL00P) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BL00P on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BL00P-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00686626, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BL00P on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BL00P-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BL00P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 731.76M ja sen kokonaistarjonta on 731764349.6505654. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.79K.
Tämän päivän aikana BL00P – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BL00P – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BL00P – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BL00P – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+2.95%
|60 päivää
|$ 0
|+66.26%
|90 päivää
|$ 0
|--
Eth's first chaos agent with a heart of gold and a brain full of glitter. Bloop isn't your average crypto mascot. He's a quantum anomaly of joy, a walking paradox of financial wisdom and adorable confusion. Join the lovable troublemaker on his mission to decentralize happiness. As a meme, there is lore and backstory behind BLOOP: In the annals of crypto lore, few tales are as improbable — or as consequential — as the Genesis of Bloop. Our story begins not with a whitepaper, but with a woeful misunderstanding of wallet security. Bloop, a creature of insatiable curiosity and questionable judgment, encountered a hardware wallet. Mistaking it for some avant-garde confectionery, he promptly swallowed it whole. What followed was not indigestion, but innovation. For seven days, Bloop became an unwitting oracle, his hiccups sending ripples through the blockchain. Each involuntary spasm broadcasted a transaction, a random redistribution of digital wealth that would make even the most zealous DeFi protocols blush. Obscure altcoins found themselves in long-dormant wallets. Smart contracts executed in patterns that looked suspiciously like dance choreography. In one particularly absurd instance, a DAO accidentally voted to rename itself 'Bloop's Benevolent Blockchain Bonanza. This chaos caught the eye of the enigmatic 'Crypto Spirits,' the supposed architects of digital serendipity. In Bloop's digestive dilemma, they saw potential—a means to inject whimsy into the often-sterile world of cryptocurrency. They anointed Bloop as their agent of joyous disruption, tasking him with a mission both grand and absurd: to trigger 'The Bloopening,' a prophesied event that would synchronize every blockchain in a harmonic convergence of happiness. And so, Bloop set forth, armed with boundless enthusiasm and a comically inaccurate understanding of blockchain basics. His ability to 'bloop'—spontaneously teleport in excitement—often lands him in the right place at the wrong time, or the wrong place at the right time. Will Bloop successfully create his giant, invisible chain of joy? Can he navigate the complexities of crypto without accidentally upending the entire system? Join the $BLOOP community and witness the most delightfully disruptive force in crypto.
Kuinka paljon BL00P (BL00P) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BL00P (BL00P) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BL00P-rahakkeelle.
Tarkista BL00P-rahakkeen hintaennuste nyt!
BL00P (BL00P) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BL00P-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
