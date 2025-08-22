BKOKFi – hinta (BKOK)
BKOKFi (BKOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.053862. Viimeisen 24 tunnin aikana BKOK on vaihdellut alimmillaan $ 0.053856 ja korkeimmillaan $ 0.057851 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BKOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03561185.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BKOK on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, -1.58% 24 tunnin aikana ja -12.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BKOKFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 315.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BKOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.85M ja sen kokonaistarjonta on 5853775.615392346. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 315.30K.
Tämän päivän aikana BKOKFi – USD -hinta muuttui $ -0.00086770907113929.
Viimeisten 30 päivän aikana BKOKFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0066593199.
Viimeisten 60 päivän aikana BKOKFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018233741.
Viimeisten 90 päivän aikana BKOKFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.003480740044772605.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00086770907113929
|-1.58%
|30 päivää
|$ -0.0066593199
|-12.36%
|60 päivää
|$ -0.0018233741
|-3.38%
|90 päivää
|$ -0.003480740044772605
|-6.07%
Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon BKOKFi (BKOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BKOKFi (BKOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BKOKFi-rahakkeelle.
Tarkista BKOKFi-rahakkeen hintaennuste nyt!
BKOKFi (BKOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BKOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.