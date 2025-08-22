Bizzy by Virtuals – hinta (BIZ)
-2,39%
-17,41%
+34,73%
+34,73%
Bizzy by Virtuals (BIZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,00116514. Viimeisen 24 tunnin aikana BIZ on vaihdellut alimmillaan $ 0,00114812 ja korkeimmillaan $ 0,00141502 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,02075262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BIZ on muuttunut -2,39% viimeisen tunnin aikana, -17,41% 24 tunnin aikana ja +34,73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bizzy by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1,16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1,16M.
Tämän päivän aikana Bizzy by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0,00024571428035148.
Viimeisten 30 päivän aikana Bizzy by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0,0003530440.
Viimeisten 60 päivän aikana Bizzy by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0,0004308002.
Viimeisten 90 päivän aikana Bizzy by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0,005808954513565537.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0,00024571428035148
|-17,41%
|30 päivää
|$ -0,0003530440
|-30,30%
|60 päivää
|$ -0,0004308002
|-36,97%
|90 päivää
|$ -0,005808954513565537
|-83,29%
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Bizzy by Virtuals (BIZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bizzy by Virtuals (BIZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bizzy by Virtuals-rahakkeelle.
Tarkista Bizzy by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!
Bizzy by Virtuals (BIZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.