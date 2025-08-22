Lisätietoja BTR-rahakkeesta

BTR-rahakkeen hintatiedot

BTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BTR-rahakkeen tokenomiikka

BTR-rahakkeen hintaennuste

Bitra-logo

Bitra – hinta (BTR)

Ei listattu

1BTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$665.67$665.67
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bitra (BTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:37:29 (UTC+8)

Bitra (BTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 5,288.85$ 5,288.85

$ 267.88$ 267.88

--

--

0.00%

0.00%

Bitra (BTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $665.67. Viimeisen 24 tunnin aikana BTR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,288.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 267.88.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitra (BTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 66.57K$ 66.57K

--
----

$ 66.57K$ 66.57K

100.00 100.00

100.0 100.0

Bitra-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00 ja sen kokonaistarjonta on 100.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.57K.

Bitra (BTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitra – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitra – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitra – USD -hinnan muutos oli $ +966.8758896510.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitra – USD -hinnan muutos oli $ -392.9286566344118.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ +966.8758896510+145.25%
90 päivää$ -392.9286566344118-37.11%

Mikä on Bitra (BTR)

BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitra (BTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitra-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitra (BTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitra (BTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitra-rahakkeelle.

Tarkista Bitra-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTR paikallisiin valuuttoihin

Bitra (BTR) -rahakkeen tokenomiikka

Bitra (BTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitra (BTR)”

Paljonko Bitra (BTR) on arvoltaan tänään?
BTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 665.67 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTR-USD-parin nykyinen hinta?
BTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 665.67. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitra-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTR markkina-arvo on $ 66.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00 USD.
Mikä oli BTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTR saavutti ATH-hinnaksi 5,288.85 USD.
Mikä oli BTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTR-rahakkeen ATL-hinta oli 267.88 USD.
Mikä on BTR-rahakkeen treidausvolyymi?
BTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTR tänä vuonna korkeammalle?
BTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:37:29 (UTC+8)

Bitra (BTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

