Lisätietoja AIDD-rahakkeesta

AIDD-rahakkeen hintatiedot

AIDD-rahakkeen valkoinen paperi

AIDD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIDD-rahakkeen tokenomiikka

AIDD-rahakkeen hintaennuste

BitDoctorAI – hinta (AIDD)

Ei listattu

1AIDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00359083
$0.00359083$0.00359083
-2.30%1D
USD
Reaaliaikainen BitDoctorAI (AIDD) -hintakaavio
BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00352125
$ 0.00352125$ 0.00352125
24 h:n matalin
$ 0.00371056
$ 0.00371056$ 0.00371056
24 h:n korkein

$ 0.00352125
$ 0.00352125$ 0.00352125

$ 0.00371056
$ 0.00371056$ 0.00371056

$ 0.00535102
$ 0.00535102$ 0.00535102

$ 0.00305683
$ 0.00305683$ 0.00305683

-0.04%

-2.38%

-7.45%

-7.45%

BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00359083. Viimeisen 24 tunnin aikana AIDD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00352125 ja korkeimmillaan $ 0.00371056 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00535102, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00305683.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIDD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -2.38% 24 tunnin aikana ja -7.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 836.51K
$ 836.51K$ 836.51K

--
----

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

232.99M
232.99M 232.99M

999,993,085.1357439
999,993,085.1357439 999,993,085.1357439

BitDoctorAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 836.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 232.99M ja sen kokonaistarjonta on 999993085.1357439. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.59M.

BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BitDoctorAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BitDoctorAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007999478.
Viimeisten 60 päivän aikana BitDoctorAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003862160.
Viimeisten 90 päivän aikana BitDoctorAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011801475462268815.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.38%
30 päivää$ -0.0007999478-22.27%
60 päivää$ +0.0003862160+10.76%
90 päivää$ -0.0011801475462268815-24.73%

Mikä on BitDoctorAI (AIDD)

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BitDoctorAI (AIDD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

BitDoctorAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitDoctorAI (AIDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitDoctorAI (AIDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitDoctorAI-rahakkeelle.

Tarkista BitDoctorAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIDD paikallisiin valuuttoihin

BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen tokenomiikka

BitDoctorAI (AIDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "BitDoctorAI (AIDD)"

Paljonko BitDoctorAI (AIDD) on arvoltaan tänään?
AIDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00359083 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIDD-USD-parin nykyinen hinta?
AIDD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00359083. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitDoctorAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIDD markkina-arvo on $ 836.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 232.99M USD.
Mikä oli AIDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIDD saavutti ATH-hinnaksi 0.00535102 USD.
Mikä oli AIDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00305683 USD.
Mikä on AIDD-rahakkeen treidausvolyymi?
AIDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIDD tänä vuonna korkeammalle?
AIDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIDD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
