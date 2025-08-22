Lisätietoja BSOV-rahakkeesta

BSOV-rahakkeen hintatiedot

BSOV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BSOV-rahakkeen tokenomiikka

BSOV-rahakkeen hintaennuste

BitcoinSoV-logo

BitcoinSoV – hinta (BSOV)

Ei listattu

1BSOV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00381205
+4.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen BitcoinSoV (BSOV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:56:29 (UTC+8)

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00362938
24 h:n matalin
$ 0.00380809
24 h:n korkein

$ 0.00362938
$ 0.00380809
$ 0.309388
$ 0
+3.72%

+4.07%

-1.26%

-1.26%

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00381205. Viimeisen 24 tunnin aikana BSOV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00362938 ja korkeimmillaan $ 0.00380809 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSOV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.309388, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BSOV on muuttunut +3.72% viimeisen tunnin aikana, +4.07% 24 tunnin aikana ja -1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.13K
--
$ 79.82K
3.71M
20,938,751.0
BitcoinSoV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BSOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.71M ja sen kokonaistarjonta on 20938751.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.82K.

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BitcoinSoV – USD -hinta muuttui $ +0.00014919.
Viimeisten 30 päivän aikana BitcoinSoV – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004573152.
Viimeisten 60 päivän aikana BitcoinSoV – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016257890.
Viimeisten 90 päivän aikana BitcoinSoV – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010167790390689198.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00014919+4.07%
30 päivää$ +0.0004573152+12.00%
60 päivää$ +0.0016257890+42.65%
90 päivää$ +0.0010167790390689198+36.37%

Mikä on BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BitcoinSoV (BSOV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BitcoinSoV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitcoinSoV (BSOV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitcoinSoV (BSOV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitcoinSoV-rahakkeelle.

Tarkista BitcoinSoV-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSOV paikallisiin valuuttoihin

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen tokenomiikka

BitcoinSoV (BSOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSOV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitcoinSoV (BSOV)”

Paljonko BitcoinSoV (BSOV) on arvoltaan tänään?
BSOV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00381205 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BSOV-USD-parin nykyinen hinta?
BSOV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00381205. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitcoinSoV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BSOV markkina-arvo on $ 14.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BSOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BSOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.71M USD.
Mikä oli BSOV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BSOV saavutti ATH-hinnaksi 0.309388 USD.
Mikä oli BSOV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BSOV-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BSOV-rahakkeen treidausvolyymi?
BSOV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BSOV tänä vuonna korkeammalle?
BSOV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSOV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.