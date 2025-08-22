Lisätietoja WZRD-rahakkeesta

WZRD-rahakkeen hintatiedot

WZRD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WZRD-rahakkeen tokenomiikka

WZRD-rahakkeen hintaennuste

Bitcoin Wizards-logo

Bitcoin Wizards – hinta (WZRD)

Ei listattu

1WZRD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.314109
$0.314109$0.314109
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Wizards (WZRD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:46 (UTC+8)

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 16.23
$ 16.23$ 16.23

$ 0.00600057
$ 0.00600057$ 0.00600057

--

--

-2.96%

-2.96%

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.314109. Viimeisen 24 tunnin aikana WZRD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WZRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.23, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00600057.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WZRD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

--
----

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Wizards-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WZRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.60M.

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Wizards – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Wizards – USD -hinnan muutos oli $ -0.0379399068.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Wizards – USD -hinnan muutos oli $ -0.2663994237.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Wizards – USD -hinnan muutos oli $ -1.7540863436311082.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0379399068-12.07%
60 päivää$ -0.2663994237-84.81%
90 päivää$ -1.7540863436311082-84.81%

Mikä on Bitcoin Wizards (WZRD)

Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

Bitcoin Wizards (WZRD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Wizards-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Wizards (WZRD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Wizards (WZRD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Wizards-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Wizards-rahakkeen hintaennuste nyt!

WZRD paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WZRD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Wizards (WZRD)”

Paljonko Bitcoin Wizards (WZRD) on arvoltaan tänään?
WZRD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.314109 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WZRD-USD-parin nykyinen hinta?
WZRD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.314109. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Wizards-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WZRD markkina-arvo on $ 6.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WZRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WZRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli WZRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WZRD saavutti ATH-hinnaksi 16.23 USD.
Mikä oli WZRD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WZRD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00600057 USD.
Mikä on WZRD-rahakkeen treidausvolyymi?
WZRD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WZRD tänä vuonna korkeammalle?
WZRD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WZRD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:46 (UTC+8)

Bitcoin Wizards (WZRD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

