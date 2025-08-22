Lisätietoja BTM-rahakkeesta

1BTM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Treasury Machine (BTM) -hintakaavio
Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201157
$ 0.00201157$ 0.00201157

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.66%

-12.66%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BTM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00201157, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.07K
$ 15.07K$ 15.07K

--
----

$ 15.07K
$ 15.07K$ 15.07K

998.05M
998.05M 998.05M

998,049,482.1923505
998,049,482.1923505 998,049,482.1923505

Bitcoin Treasury Machine-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.05M ja sen kokonaistarjonta on 998049482.1923505. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.07K.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Treasury Machine – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Treasury Machine – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Treasury Machine – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Treasury Machine – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.45%
60 päivää$ 0+34.52%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Treasury Machine-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Treasury Machine (BTM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Treasury Machine (BTM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Treasury Machine-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Treasury Machine-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTM paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Treasury Machine (BTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Treasury Machine (BTM)”

Paljonko Bitcoin Treasury Machine (BTM) on arvoltaan tänään?
BTM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTM-USD-parin nykyinen hinta?
BTM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Treasury Machine-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTM markkina-arvo on $ 15.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.05M USD.
Mikä oli BTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTM saavutti ATH-hinnaksi 0.00201157 USD.
Mikä oli BTM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BTM-rahakkeen treidausvolyymi?
BTM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTM tänä vuonna korkeammalle?
BTM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.