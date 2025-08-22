Bitcoin Gold – hinta (BTG)
-0.16%
-0.24%
-3.38%
-3.38%
Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.504856. Viimeisen 24 tunnin aikana BTG on vaihdellut alimmillaan $ 0.485002 ja korkeimmillaan $ 0.528052 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 456.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12242.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BTG on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -3.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bitcoin Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.51M ja sen kokonaistarjonta on 17513924.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.84M.
Tämän päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinta muuttui $ -0.0012373957854704.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.1049265953.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.0993999871.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.2281823757106893.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0012373957854704
|-0.24%
|30 päivää
|$ -0.1049265953
|-20.78%
|60 päivää
|$ -0.0993999871
|-19.68%
|90 päivää
|$ -0.2281823757106893
|-31.12%
Bitcoin Gold hopes to change the paradigm around mining on the Bitcoin blockchain. According to the founders, the Bitcoin blockchain has become too centralized. Large companies with huge banks of mining computers now mine the vast majority of Bitcoin. For the founders of Bitcoin Gold, having large companies control the Bitcoin network defeats the purpose of a decentralized ledger and peer-to-peer currencies. In response, they’ve initialized the Bitcoin Gold project. It’s an alternate fork of the Bitcoin blockchain that implements changes that make mining more equitable. The goal of Bitcoin Gold is to create a network where anyone can become a miner with only basic hardware. As a result, Bitcoin Gold mining would be spread among many miners, instead of a few large companies.There have several features such as decentralization. Bitcoin Gold decentralizes mining by adopting a PoW algorithm, Equihash-BTG, which cannot be run on the specialty equipment used for Bitcoin mining (ASIC miners.) This gives ordinary users a fair opportunity to mine with common GPUs. Besides, there have fair distribution. Hard forking Bitcoin’s blockchain fairly and efficiently distributes 16.5 million BTG immediately to people all over the world who have interest in cryptos. Other methods, such as creating coins with a new genesis block, concentrate ownership within a small group. There also have a replay protection. To ensure the safety of the Bitcoin ecosystem, Bitcoin Gold has implemented full replay protection and unique wallet addresses, essential features that protect users and their coins from several kinds of accidents and malicious threats. Most new mineable cryptocurrencies involve ASIC-resistant hashing algorithms, and it’s becoming something of an industry standard to promote decentralization. In that respect, Bitcoin Gold holds a lot to be excited about. At its core, it’s about transitioning the Bitcoin network to more decentralized mining. However, as we saw above, there’s not much evidence that the current Bitcoin mining system is broken. There have been some small complaints, and it’s not ideal that the network is so centralized. Nevertheless, miners on Bitcoin have a lot to lose if they wield their power too aggressively. There are also new entrants to the Bitcoin mining community that are decentralizing control from a few key ASIC farms. The general consensus from Bitcoin experts is there’s not enough new in Bitcoin Gold to warrant an independent investment. While it certainly doesn’t hurt to hold onto your free BTG that you receive as a result of the fork (if you owned Bitcoin before Oct 24), wait until the dust settles before deciding whether to buy more."
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Bitcoin Gold (BTG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Gold (BTG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Gold-rahakkeelle.
Tarkista Bitcoin Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!
Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.