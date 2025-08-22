Lisätietoja BTG-rahakkeesta

BTG-rahakkeen hintatiedot

BTG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BTG-rahakkeen tokenomiikka

BTG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bitcoin Gold-logo

Bitcoin Gold – hinta (BTG)

Ei listattu

1BTG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.504876
$0.504876$0.504876
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Gold (BTG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:39 (UTC+8)

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.485002
$ 0.485002$ 0.485002
24 h:n matalin
$ 0.528052
$ 0.528052$ 0.528052
24 h:n korkein

$ 0.485002
$ 0.485002$ 0.485002

$ 0.528052
$ 0.528052$ 0.528052

$ 456.25
$ 456.25$ 456.25

$ 0.12242
$ 0.12242$ 0.12242

-0.16%

-0.24%

-3.38%

-3.38%

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.504856. Viimeisen 24 tunnin aikana BTG on vaihdellut alimmillaan $ 0.485002 ja korkeimmillaan $ 0.528052 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 456.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12242.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTG on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -3.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

--
----

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

17.51M
17.51M 17.51M

17,513,924.0
17,513,924.0 17,513,924.0

Bitcoin Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.51M ja sen kokonaistarjonta on 17513924.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.84M.

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinta muuttui $ -0.0012373957854704.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.1049265953.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.0993999871.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.2281823757106893.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0012373957854704-0.24%
30 päivää$ -0.1049265953-20.78%
60 päivää$ -0.0993999871-19.68%
90 päivää$ -0.2281823757106893-31.12%

Mikä on Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold hopes to change the paradigm around mining on the Bitcoin blockchain. According to the founders, the Bitcoin blockchain has become too centralized. Large companies with huge banks of mining computers now mine the vast majority of Bitcoin. For the founders of Bitcoin Gold, having large companies control the Bitcoin network defeats the purpose of a decentralized ledger and peer-to-peer currencies. In response, they’ve initialized the Bitcoin Gold project. It’s an alternate fork of the Bitcoin blockchain that implements changes that make mining more equitable. The goal of Bitcoin Gold is to create a network where anyone can become a miner with only basic hardware. As a result, Bitcoin Gold mining would be spread among many miners, instead of a few large companies.There have several features such as decentralization. Bitcoin Gold decentralizes mining by adopting a PoW algorithm, Equihash-BTG, which cannot be run on the specialty equipment used for Bitcoin mining (ASIC miners.) This gives ordinary users a fair opportunity to mine with common GPUs. Besides, there have fair distribution. Hard forking Bitcoin’s blockchain fairly and efficiently distributes 16.5 million BTG immediately to people all over the world who have interest in cryptos. Other methods, such as creating coins with a new genesis block, concentrate ownership within a small group. There also have a replay protection. To ensure the safety of the Bitcoin ecosystem, Bitcoin Gold has implemented full replay protection and unique wallet addresses, essential features that protect users and their coins from several kinds of accidents and malicious threats. Most new mineable cryptocurrencies involve ASIC-resistant hashing algorithms, and it’s becoming something of an industry standard to promote decentralization. In that respect, Bitcoin Gold holds a lot to be excited about. At its core, it’s about transitioning the Bitcoin network to more decentralized mining. However, as we saw above, there’s not much evidence that the current Bitcoin mining system is broken. There have been some small complaints, and it’s not ideal that the network is so centralized. Nevertheless, miners on Bitcoin have a lot to lose if they wield their power too aggressively. There are also new entrants to the Bitcoin mining community that are decentralizing control from a few key ASIC farms. The general consensus from Bitcoin experts is there’s not enough new in Bitcoin Gold to warrant an independent investment. While it certainly doesn’t hurt to hold onto your free BTG that you receive as a result of the fork (if you owned Bitcoin before Oct 24), wait until the dust settles before deciding whether to buy more."

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Gold (BTG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Gold (BTG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Gold (BTG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Gold-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTG paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Gold (BTG)”

Paljonko Bitcoin Gold (BTG) on arvoltaan tänään?
BTG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.504856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTG-USD-parin nykyinen hinta?
BTG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.504856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTG markkina-arvo on $ 8.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.51M USD.
Mikä oli BTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTG saavutti ATH-hinnaksi 456.25 USD.
Mikä oli BTG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12242 USD.
Mikä on BTG-rahakkeen treidausvolyymi?
BTG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTG tänä vuonna korkeammalle?
BTG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:39 (UTC+8)

Bitcoin Gold (BTG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.