Lisätietoja SASHA-rahakkeesta

SASHA-rahakkeen hintatiedot

SASHA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SASHA-rahakkeen tokenomiikka

SASHA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bitcoin Cat-logo

Bitcoin Cat – hinta (SASHA)

Ei listattu

1SASHA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Cat (SASHA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:14:28 (UTC+8)

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141447
$ 0.00141447$ 0.00141447

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.02%

-8.02%

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SASHA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SASHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00141447, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SASHA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 48.77K
$ 48.77K$ 48.77K

--
----

$ 48.77K
$ 48.77K$ 48.77K

999.04M
999.04M 999.04M

999,040,555.2125
999,040,555.2125 999,040,555.2125

Bitcoin Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SASHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.04M ja sen kokonaistarjonta on 999040555.2125. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.77K.

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-18.22%
60 päivää$ 0+13.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bitcoin Cat (SASHA)

Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Cat (SASHA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Cat (SASHA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Cat (SASHA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Cat-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

SASHA paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SASHA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Cat (SASHA)”

Paljonko Bitcoin Cat (SASHA) on arvoltaan tänään?
SASHA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SASHA-USD-parin nykyinen hinta?
SASHA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SASHA markkina-arvo on $ 48.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SASHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SASHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.04M USD.
Mikä oli SASHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SASHA saavutti ATH-hinnaksi 0.00141447 USD.
Mikä oli SASHA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SASHA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SASHA-rahakkeen treidausvolyymi?
SASHA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SASHA tänä vuonna korkeammalle?
SASHA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SASHA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:14:28 (UTC+8)

Bitcoin Cat (SASHA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.