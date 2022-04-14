BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tokenomiikka

BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BITCOIN Act (BTCACT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tiedot

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT

Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act.

We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis

Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

Virallinen verkkosivusto:
https://bitcoinact.fun/

BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 67.95K
$ 67.95K$ 67.95K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 67.95K
$ 67.95K$ 67.95K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578
Nykyinen hinta:
$ 0.00678725
$ 0.00678725

BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BITCOIN Act (BTCACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BTCACT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BTCACT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BTCACT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BTCACT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BTCACT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BTCACT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BTCACT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.