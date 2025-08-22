Lisätietoja BBONK-rahakkeesta

1BBONK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+11.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BitBonk (BBONK) -hintakaavio
BitBonk (BBONK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+11.03%

+305.74%

+305.74%

BitBonk (BBONK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BBONK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBONK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BBONK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +11.03% 24 tunnin aikana ja +305.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitBonk (BBONK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

300.00B
300.00B 300.00B

700,000,000,000.0
700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

BitBonk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300.00B ja sen kokonaistarjonta on 700000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.32M.

BitBonk (BBONK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BitBonk – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BitBonk – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BitBonk – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BitBonk – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+11.03%
30 päivää$ 0+140.05%
60 päivää$ 0+355.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on BitBonk (BBONK)

BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BitBonk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitBonk (BBONK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitBonk (BBONK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitBonk-rahakkeelle.

Tarkista BitBonk-rahakkeen hintaennuste nyt!

BBONK paikallisiin valuuttoihin

BitBonk (BBONK) -rahakkeen tokenomiikka

BitBonk (BBONK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBONK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitBonk (BBONK)”

Paljonko BitBonk (BBONK) on arvoltaan tänään?
BBONK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BBONK-USD-parin nykyinen hinta?
BBONK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitBonk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BBONK markkina-arvo on $ 2.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BBONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BBONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300.00B USD.
Mikä oli BBONK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BBONK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BBONK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BBONK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BBONK-rahakkeen treidausvolyymi?
BBONK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BBONK tänä vuonna korkeammalle?
BBONK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BBONK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
