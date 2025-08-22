Lisätietoja BITARD-rahakkeesta

BITARD – hinta (BITARD)

Ei listattu

1BITARD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen BITARD (BITARD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:55:34 (UTC+8)

BITARD (BITARD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022411
$ 0.0022411$ 0.0022411

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BITARD (BITARD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BITARD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BITARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0022411, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BITARD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BITARD (BITARD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

999.05M
999.05M 999.05M

999,047,753.0
999,047,753.0 999,047,753.0

BITARD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BITARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.05M ja sen kokonaistarjonta on 999047753.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.65K.

BITARD (BITARD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BITARD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BITARD – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BITARD – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BITARD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-0.76%
60 päivää$ 0+34.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on BITARD (BITARD)

Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BITARD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BITARD (BITARD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BITARD (BITARD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BITARD-rahakkeelle.

Tarkista BITARD-rahakkeen hintaennuste nyt!

BITARD paikallisiin valuuttoihin

BITARD (BITARD) -rahakkeen tokenomiikka

BITARD (BITARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BITARD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BITARD (BITARD)”

Paljonko BITARD (BITARD) on arvoltaan tänään?
BITARD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BITARD-USD-parin nykyinen hinta?
BITARD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BITARD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BITARD markkina-arvo on $ 10.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BITARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BITARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.05M USD.
Mikä oli BITARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BITARD saavutti ATH-hinnaksi 0.0022411 USD.
Mikä oli BITARD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BITARD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BITARD-rahakkeen treidausvolyymi?
BITARD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BITARD tänä vuonna korkeammalle?
BITARD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BITARD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BITARD (BITARD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

