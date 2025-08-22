Lisätietoja BGVT-rahakkeesta

Bit Game Verse Token-logo

Bit Game Verse Token – hinta (BGVT)

Ei listattu

1BGVT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bit Game Verse Token (BGVT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:54:45 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-1.48%

+0.92%

+0.92%

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BGVT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BGVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BGVT on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -1.48% 24 tunnin aikana ja +0.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

55.21B
55.21B 55.21B

55,709,027,327.2254
55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Bit Game Verse Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BGVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.21B ja sen kokonaistarjonta on 55709027327.2254. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.54M.

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bit Game Verse Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bit Game Verse Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bit Game Verse Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bit Game Verse Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.48%
30 päivää$ 0+5.98%
60 päivää$ 0+32.34%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bit Game Verse Token (BGVT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bit Game Verse Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bit Game Verse Token (BGVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bit Game Verse Token (BGVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bit Game Verse Token-rahakkeelle.

Tarkista Bit Game Verse Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

BGVT paikallisiin valuuttoihin

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen tokenomiikka

Bit Game Verse Token (BGVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BGVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bit Game Verse Token (BGVT)”

Paljonko Bit Game Verse Token (BGVT) on arvoltaan tänään?
BGVT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BGVT-USD-parin nykyinen hinta?
BGVT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bit Game Verse Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BGVT markkina-arvo on $ 1.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BGVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BGVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.21B USD.
Mikä oli BGVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BGVT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BGVT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BGVT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BGVT-rahakkeen treidausvolyymi?
BGVT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BGVT tänä vuonna korkeammalle?
BGVT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BGVT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.