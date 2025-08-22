Lisätietoja BIRDDOG-rahakkeesta

BIRDDOG-rahakkeen hintatiedot

BIRDDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIRDDOG-rahakkeen tokenomiikka

BIRDDOG-rahakkeen hintaennuste

Bird Dog on Base-logo

Bird Dog on Base – hinta (BIRDDOG)

Ei listattu

1BIRDDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00010966
$0.00010966$0.00010966
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bird Dog on Base (BIRDDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:13:31 (UTC+8)

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00540852
$ 0.00540852$ 0.00540852

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-0.66%

-17.33%

-17.33%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BIRDDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIRDDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00540852, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIRDDOG on muuttunut -0.76% viimeisen tunnin aikana, -0.66% 24 tunnin aikana ja -17.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 109.66K
$ 109.66K$ 109.66K

--
----

$ 109.66K
$ 109.66K$ 109.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bird Dog on Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 109.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIRDDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.66K.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bird Dog on Base – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bird Dog on Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bird Dog on Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bird Dog on Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.66%
30 päivää$ 0-31.31%
60 päivää$ 0+46.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bird Dog on Base (BIRDDOG)

$BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bird Dog on Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bird Dog on Base (BIRDDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bird Dog on Base (BIRDDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bird Dog on Base-rahakkeelle.

Tarkista Bird Dog on Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIRDDOG paikallisiin valuuttoihin

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Bird Dog on Base (BIRDDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIRDDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bird Dog on Base (BIRDDOG)”

Paljonko Bird Dog on Base (BIRDDOG) on arvoltaan tänään?
BIRDDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIRDDOG-USD-parin nykyinen hinta?
BIRDDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bird Dog on Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIRDDOG markkina-arvo on $ 109.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIRDDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIRDDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BIRDDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIRDDOG saavutti ATH-hinnaksi 0.00540852 USD.
Mikä oli BIRDDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIRDDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BIRDDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
BIRDDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIRDDOG tänä vuonna korkeammalle?
BIRDDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIRDDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.