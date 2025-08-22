Lisätietoja BINK-rahakkeesta

BINK-rahakkeen hintatiedot

BINK-rahakkeen valkoinen paperi

BINK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BINK-rahakkeen tokenomiikka

BINK-rahakkeen hintaennuste

Bink AI-logo

Bink AI – hinta (BINK)

Ei listattu

1BINK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00033207
$0.00033207$0.00033207
-8.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bink AI (BINK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:10:57 (UTC+8)

Bink AI (BINK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00237282
$ 0.00237282$ 0.00237282

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-8.48%

-21.75%

-21.75%

Bink AI (BINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BINK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00237282, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BINK on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -8.48% 24 tunnin aikana ja -21.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bink AI (BINK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 285.79K
$ 285.79K$ 285.79K

--
----

$ 285.79K
$ 285.79K$ 285.79K

860.65M
860.65M 860.65M

860,651,924.2395035
860,651,924.2395035 860,651,924.2395035

Bink AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 285.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 860.65M ja sen kokonaistarjonta on 860651924.2395035. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 285.79K.

Bink AI (BINK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bink AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bink AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bink AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bink AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.48%
30 päivää$ 0-34.85%
60 päivää$ 0-58.75%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bink AI (BINK)

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bink AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bink AI (BINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bink AI (BINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bink AI-rahakkeelle.

Tarkista Bink AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

BINK paikallisiin valuuttoihin

Bink AI (BINK) -rahakkeen tokenomiikka

Bink AI (BINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bink AI (BINK)”

Paljonko Bink AI (BINK) on arvoltaan tänään?
BINK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BINK-USD-parin nykyinen hinta?
BINK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bink AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BINK markkina-arvo on $ 285.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 860.65M USD.
Mikä oli BINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BINK saavutti ATH-hinnaksi 0.00237282 USD.
Mikä oli BINK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BINK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BINK-rahakkeen treidausvolyymi?
BINK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BINK tänä vuonna korkeammalle?
BINK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BINK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:10:57 (UTC+8)

